Das Theater „United Puppets“ in Neufahrn im Landkreis Freising führt am Samstag ein kleines Online-Stück auf. Eine Schildkröte wird 250 Jahre alt und will ihren runden Geburtstag feiern, doch das ist natürlich aktuell nicht ganz so einfach. Deshalb hofft die Schildkröte auf Unterstützung der Familien, denn das Theaterstück wird über die Videoplattform Zoom aufgeführt und soll interaktiv sein. Los geht es am Samstag um 15 Uhr, einen Link zu den Tickets findet Ihr hier.