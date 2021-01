Neufahrn: Rentner von Einbrechern gefesselt

Ein 91 Jahre alter Mann ist heute in Neufahrn bei Freising in seinem Zuhause ausgeraubt worden. Die zwei bislang unbekannten Täter hatten in den frühen Morgenstunden das Fenster im ersten Stock des Reihenhauses ausgehebelt. Der Rentner wurde von den Geräuschen wach und wollte nach dem Rechten schauen. Die Täter bedrohten ihn dann mit einem Messer und fesselten ihn. Dann klauten sie Schmuck und Bargeld und flüchteten. Der 91-Jährige konnte sich schließlich selbst befreien und die Polizei alarmieren. Eine Sofortfahndung verlief aber erfolglos.

Durch den Geschädigten konnte einer der beiden Männer wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 190 cm groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, war dunkel bekleidet und vermummt.

Die Kriminalpolizei Erding übernahm noch am frühen Morgen die weiteren Ermittlungen zu dem Raubdelikt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die am 27.01.2021, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, zwei Männer zu Fuß in Neufahrn beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 in Verbindung zu setzen.