Sie sind im TOP FM Land längst keine Seltenheit mehr aber auch in Neufinsing im Landkreis Erding steht nun ein Fleisch- und Wurstautomat. Der steht an der Erdinger Straße vor der Metzgerei Geyer & Pretsch. Wer also noch auf die letzten Meter vor dem Wochenende Grillgut braucht, kann dort fündig werden. Oder wer spät am Abend noch ein wenig Heißhunger bei der Grillparty hat.