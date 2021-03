Liegt es an der Langeweile im Lockdown oder der Pubertät? Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben in München-Neuperlach Schaufensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Eine Zeugin bekam das gestern Abend mit und rief die Polizei. Die Beamten konnten die Täter schnappen. Die hatten einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet.