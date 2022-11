NFL will schon 2023 zurück nach München

Die NFL ist wohl ganz verrückt nach München. Schon nächstes Jahr will die NFL wieder in der Allianz Arena spielen. Wie der Münchner Merkur erfahren hat, soll die NFL die Allianz Arena konkret für ein Spiel am 12. November 2023 angefragt haben. Grund ist, dass Mexiko-Stadt als Austragungsort 2023 absagen musste. Das Stadion dort wird für die Fußball-WM 2026 renoviert, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird. So könnten 2023 zwei NFL-Spiele in Deutschland stattfinden.

Und laut Merkur deutet einiges darauf hin, dass die Kansas City Chiefs Teil der Partie in der bayerischen Landeshauptstadt sein könnten. Die Chiefs gehören neben den Buccaneers, den New England Patriots und den Carolina Panthers zu den vier Teams, die Vermarktungsrechte für Deutschland besitzen. Die Chiefs haben zudem eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München.