Niederpöcking: Kein Luxushotel sondern Kinderparadies

Die Menschen hier in Niederpöcking sind froh. Die denkmalgeschützte Villa Zitzmann am Starnberger See wird nicht zum nächsten Luxushotel umgebaut. Stattdessen planen die neuen Pächter ein Sozial- und Kulturprojekt, das vor allem für benachteiligte Kinder gedacht ist. Dafür haben sie den Verein „Kinderhaus am See“ gegründet und wollen rund 1,5 Millionen Euro investieren. Ein Drittel haben sie schon mit Spenden eingenommen, und die Umbauarbeiten laufen. Noch vor dem nächsten Sommer soll der neue Mix aus kreativem Seminarhaus, bezahlbarem Familienhotel und progressivem Abenteuerspielplatz eröffnen.