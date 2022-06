Wegen eines Niesanfalls hat eine 73- jährige in Grünwald im Landkreis München einen Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro verursacht. Sie saß am Steuer ihres Wagens, als sie plötzlich mehrere Male hintereinander niesen musste. Dadruch hat sie das Lenkrad verrissen und ist in einen am Straßenrand geparkten BMW der 7er-Reihe gekracht. Die Frau selbst bliebt bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden an dem 7er-BMW wird aktuell auf rund 100.000 Euro, der an ihrem eigenen Wagen auf 20.000 Euro geschätzt.