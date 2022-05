Noch freie Plätze beim Motorrad Sicherheitstraining

Das schöne Wetter lockt aktuell natürlich auch wieder viele Motorradfahrer auf die Straße. Nach dem Winter fahren einige davon aber oft nicht so sicher, wie sie vielleicht sein sollten. Genau deshalb bietet der Motorsportclub hier in Fürstenfeldbruck wieder ihre Sicherheitstrainings an. Weil die allerdings erst Anfang Mai freigegeben wurden, sind noch einige Plätze frei. Von Donnerstag 26.05. bis Sonntag 29.05. können Motorradfahrer, aber auch Rollerfahrer an jeweils einem Tag ihre Routine wiederfinden und auch noch was Neues dazu lernen. Alle Infos und das Anmelde-Formular findet Ihr hier.