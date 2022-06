Noch freie Plätze beim Unterbrunner Seifenkistenrennen

Es sind zwar nur 220 Meter. Aber die sind dafür prall gefüllt mit Action und Adrenalin. An diesem Samstag steigt hier in Unterbrunn wieder das Seifenkistenrennen. 32 selbstgebaute Gefährte in zwei Starterklassen werden hier am Samstag die Strecke herunterfegen. Vorher werden sie natürlich trotzdem nochmal auf die Sicherheitsstandards gecheckt. Professionell gebaute oder mit Kette angetriebene Seifenkisten sind aber nicht erlaubt. Noch gibt es für den Samstag einige freie Startplätze. Infos und Anmeldung findet ihr hier.