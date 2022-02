Noch Restplätze beim Freisinger Faschingsferienprogramm verfügbar

Wie backt man ein gutes Brot? Wie kann man aus feuchtem Lehm eine Tasse herstellen und wie kann man sein eigenes Kräutersalz herstellen? Das können kreative Kinder zwischen acht und zwölf Jahren bei den Frühjahrswerkstätten hier in Freising lernen. Das ist Teil des Freisinger Ferienprogramms, wo immer wieder Aktionen für Kinder aus der Stadt angeboten werden. Aktuell sind auch noch Restplätze für einen Ausflug in den Münchner Tierpark Hellabrunn am ersten Ferienmontag verfügbar. Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr hier.