Noel Gallagher startet Online-Ausstellung

Wie das Leben auf der Tour mit der Band High Flying Birds ist, das zeigt Ex-Oasis Gitarrist Noel Gallagher jetzt. Mit der Sammlung „A New World Blazing“ hat er nun eine neue Online-Ausstellung gestartet. In mehr als 40 Bildern bekommen Fans nun Einblicke in die dynamischsten und intimsten Momente der Band auf ihrer Tour. Gallagher selbst hat nun in einem Interview über die Ausstellung gesagt, dass er sehr froh darüber sei, dass die Fotografin all diese tollen Augenblicke einfangen konnte. Ansehen kann man sich die Ausstellung entweder in einer Online-Galerie oder auch in einer virtuellen 360-Grad Tour.

Unter diesen Links gehts zur Galerie:

https://www.redhouseoriginals.com/exhibitions/a-new-world-blazing

https://my.matterport.com/show/?m=SfxkYo4ogKF