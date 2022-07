Es waren Schockmomente in Altomünster im Landkreis Dachau. Schon kurz nach dem Start hatte der Pilot eines Motordrachens Probleme mit seinem Fluggerät. Er hat dann noch versucht, zum Flugplatz zurückzufliegen, dafür war es aber schon zu spät. Bei der Notlandung in einem Getreidefeld hat sich der Flieger mehrere Male überschlagen, der 65-jährige Pilot und sein 17-jähriger Co-Pilot haben sich dabei aber nur leicht verletzt. Trotzdem wurden beide zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.