In China gehen die Corona-Zahlen weiter durch die Decke und bei uns hier ist zum Glück ein Ende in Sicht. Zumindest die Phase mit den Infizierten im Umfeld von Webasto scheint so gut wie vorbei zu sein. Ein weiterer Patient wurde jetzt entlassen. Von ursprünglich 14 Patienten liegen jetzt noch drei im Krankenhaus. Ihnen geht es aber gut.