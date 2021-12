Nur noch wenige Restkarten für den “Dreikönigsmarsch” um den Starnberger See

50 Kilometer zu Fuß und das in unter 12 Stunden. Das ist die Herausforderung, der sich jedes Jahr wagemutige Sportler beim “Dreikönigsmarsch” am 6. Januar stellen. Los gehts hier an der Schiffsanlegestelle in Tutzing und dann muss der komplette Starnberger See im Uhrzeigersinn umrundet werden. Letztes Jahr musste der Lauf leider ausfallen, heuer geht es mit 3G-Regel und maximal 500 Teilnehmern wieder los. Einige wenige Restkarten gibt es noch. Die sind sogar kostenlos, wer will, kann aber spenden, um die Kosten für die Aktion zu decken.