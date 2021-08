Oasis sind zwar eigentlich seit 2009 getrennt, aber Fans können nun noch mal in ganz besonderen Erinnerungen schwelgen: Die Doku „Knebworth 1996“ erzählt die Geschichte zu zwei legendären Open-Air-Konzerten in Knebworth Park in England. Jetzt haben sie einen ersten Trailer dazu veröffentlicht. Die Konzertreihe gilt mit über 250 Tausend Zuschauern als eines der größten britischen Live-Events der Musikgeschichte. Die komplette Doku kommt am 23. September weltweit in die Kinos.