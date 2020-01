Oberhaching: Anzeigetafel in Furth seit einem Jahr kaputt

Wenn man hier im Oberhachinger Ortsteil Furth am Bahnhof auf die S-Bahn wartet und sie nicht kommt, dann steht man erstmal ahnungslos da. Denn seit über einem Jahr ist die Anzeigetafel außer Betrieb. Im letzten Jahr hieß es von der Bahn, dass die Anzeige nicht mehr repariert wird, da sie am Radlunterstand ungünstig liege. Stattdessen sollten zwei ganz neue her, die dann in beide Fahrtrichtungen direkt an den Bahnsteig kommen. Bis heute hat sich da aber nichts getan. Wir haben jetzt nochmal mit der Bahn telefoniert und die hat uns zugesichert, dass die beide Tafeln weiter geplant sind und noch jetzt im ersten Halbjahr montiert werden. Bis dahin sollten sich die Bahnpendler am besten über die Streckenagent-App informieren.