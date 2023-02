Was wäre Oberbayern ohne seine Gastfreundschaft? Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher. Der Dachverband Tourismus Oberbayern hier in München sucht jetzt die oberbayerischen Tourismus-Helden? Wer hat Gästen mit seiner Unterkunft oder seinem Angebot ein unvergessliches Erlebnis bereitet? Gefragt sind nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische. Vorschläge können noch bis Ende März per Mail an tourismushelden@oberbayern.de eingereicht werden.