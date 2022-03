Oberbayern entwickeln Matchmaking für Ukraine-Helfer und Geflüchtete

Viele Menschen hier aus Oberbayern wollen den Geflüchteten aus der Ukraine helfen und viele brauchen auch Hilfe. Eine Gruppe junger Unternehmer hier aus Traunstein hatte deshalb die Idee, wie man beide zusammenbringen kann. Auf der Internetseite we-help.world können sich Geflüchtete und Helfende anmelden. So können Geflüchtete direkt sehen, wer ihnen in ihrer Zielregion helfen möchte. Von Geld- oder Sachspenden bis hin zur Unterkunft sind der Art der Hilfe dabei keine Grenzen gesetzt. Noch müssen die Entwickler aber daran arbeiten, dass die Plattform hier und in der Ukraine bekannter wird.