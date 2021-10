Oberbayern: Lkw-Blockabfertigung sorgt für Riesenstau auf den Autobahnen

70 Kilometer Stau am Stück. Das hat es gestern in Oberbayern gegeben. Die A93 und die A8 waren quasi eine einzige Schlange an Lkw. Es waren nämlich nur die von dem Stau betroffen. Grund war der österreichische Nationalfeiertag am Dienstag. Und damit danach nicht alle Lkw auf einmal durchs Land fahren, dürfen sie nur in kleinen Gruppen nach Österreich rein fahren. Die Blockabfertigung hat auf deutscher Seite zu einem Rekord-Stau geführt. Von der gesamten A93 bis über die A8 in Richtung München sind die Lkw seit fünf Uhr morgens dicht an dicht gestanden. Erst gegen Abend hat sich der Stau langsam aufgelöst.