Im Rathaus in Oberding wird man in Zukunft nicht mehr heiraten können. Denn das Standesamt wird nach Erding verlegt. Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding und der Erdinger Stadtrat haben jetzt dafür gestimmt. Alles was noch fehlt, ist das Okay der Kommunalaufsicht. Der Gemeinde Oberding geht einfach der Platz im Rathaus aus. Außerdem wird es immer schwieriger, Standesbeamte zu finden. Und so müssen die Oberdinger wohl ab April dann in Erding heiraten oder Geburten eintragen lassen.