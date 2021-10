Das Martyrium für einen 14-Jährigen in München hat endlich ein Ende. Der Teenager nutzt in Obergiesing die Straßenbahn auf seinem Schulweg. Den ganzen Monat über hat ihn dabei ein älterer Mann sexuell belästigt, in dem er jeden Tag seine Hüfte an dem Schüler in der Trambahn rieb. Der 14-Jährige vertraute sich schließlich einem Erwachsenen an. Der stellte Anzeige, und die Polizei konnte jetzt den 59-jährigen Täter festnehmen.