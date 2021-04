Oberhaching: Tödliches Familiendrama

Tödliches Familiendrama in Oberhaching im Landkreis München. Wie die Polizei nun mitteilte, hat ein Mann Montagfrüh im Streit mit einem Fitnessgerät auf seine Frau eingeschlagen und diese lebensbedrohlich verletzt. Dann gibt er zu Nachbarn, erzählte ihnen, was er getan hatte und flüchtete mit seinem Auto. Später lenkte er den Wagen gegen einen Baum und verstarb an der Unfallstelle. Die Frau liegt auf einer Intensivstation und schwebt weiter in Lebensgefahr. Angehörige kümmern sich um die Kinder des Paares.