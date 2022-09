Oberleitungsschaden legt Stammstrecke lahm

Am Münchner Ostbahnhof kam es zu einem Abriss einer Oberleitung, weshalb gestern Abend zeitweise die Stammstrecke der S-Bahn lahmgelegt war. Ein abgerissenes Tragseil der Oberleitung war auf eine nach Grafing fahrende S6 gefallen. Der Zug kam dann nach einer Bremsung kurz vor dem Ostbahnhof zum Stehen, verletzt wurde dabei niemand. Nach einer ersten Schadensbegutachtung konnte der Zug von einer anderen S-Bahn zum Bahnsteig gezogen werden, wo die Reisenden geordnet und gefahrlos aussteigen konnten. An der S-Bahn entstanden Brand- bzw. Schmorschäden. Die Reparaturarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.