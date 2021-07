Oberscheißheim: Blitz schlägt auf A99 ein

Die Feuerwehr in unserer Heimat war gestern Abend im Dauereinsatz – Keller sind vollgelaufen, Bäume sind umgestürzt. In Landshut war das Unwetter sogar so schlimm, dass Autos weggeschwemmt wurden und die Feuerwehren aus dem Landkreis Freising unterstützen mussten. Auf der A99 bei Oberschleißheim hat außerdem ein Blitz auf der Autobahn eingeschlagen – und dadurch ein etwas faustgroßes Loch in die Fahrbahn gerissen. Die Elektronik zweier Autos, die zu dem Zeitpunkt in der Nähe waren, wurde beschädigt – sie mussten abgeschleppt werden.