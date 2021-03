Oberschleißheim: Feuerwehr hilft am Telefon bei Geburt

Bei der Geburt eines Mädchens hat ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle München per Telefon geholfen. Am frühen Dienstagmorgen habe der werdende Vater aus Oberschleißheim im Landkreis München den Notruf verständigt, weil seine Frau bereits starke Wehen hatte, teilte die Berufsfeuerwehr München mit. Der Disponent schickte dann unter anderem einen Rettungswagen, Kindernotarzt und den Neugeborenen-Notdienst an die Adresse.

Während diese unterwegs waren, gab der Mann am Telefon der 29-jährigen Mutter Anweisungen. «Seine größte Aufgabe war es aber, den Vater zu beruhigen», sagte ein Feuerwehrsprecher. Schon bevor die Nothelfer bei der Familie eintrafen, hatte die Frau das Baby auf die Welt gebracht. Mutter und Kind wurden schließlich zur Nachsorge in eine Klinik gebracht.