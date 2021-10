Es ist wieder soweit: noch bis Mitte Oktober müssen sich die Bürger in Oberbayern täglich auf Fluglärm einstellen. Denn die Bundespolizei-Fliegergruppe ist wieder bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim zu Gast. Dort bekommen die jungen Piloten und Flugtechniker des diesjährigen Ausbildungslehrgangs ihre Einweisung zum Fliegen im Alpengelände. Zur Vorbereitung für spätere Einsätze, lernen sie dort die besonderen Bedingungen in den bayerischen Alpen kennen.