Odelzhausen: Bürgerbegehren gegen Tankstelle

In Odelzhausen im Landkreis Dachau soll bei der A8 eine neue Tankstelle mit 20 Lkw-Rastplätzen entstehen. Doch im Ort formiert sich Widerstand. Über 500 Menschen haben ein Bürgerbegehren gegen das Vorhaben unterschrieben. Jetzt muss der Gemeinderat entscheiden, ob er nun auch den Bau stoppen möchte oder es zu einem Bürgerentscheid kommt. Die neue Tankstelle soll die bisherige Aral-Tankstelle ersetzen, die abgerissen werden soll. Die neue Tankstelle soll nur wenige Hundert Meter davon errichtet werden. Die Gegner befürchten aber, dass durch den Lkw-Rastplatz Odelzhausen zu einem Hotspot für Fernfahrer wird und so noch mehr Verkehr in der Gemeinde entsteht.