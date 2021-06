„Morgen große Sammelaktion in Odelzhausen“ – davor warnt jetzt das Dachauer Landratsamt. Denn die Straßensammelaktion sei illegal. Demnach haben Handzettel dazu aufgerufen kaputte oder alte Elektrogeräte an die Straße zu stellen, die dann eingesammelt werden. Allerdings würden die Sammler oft nur bestimmte Geräte herausfischen und den Rest dann in der Landschaft wegwerfen. Wer also Elektromüll hat soll ihn bitte zu den Recyclinghöfen zu bringen.