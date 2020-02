Odelzhausen: VHS stellt neues Programm vor

Garnelen, Marmeladen oder Schokofrüchte. Das ist nicht etwa eine ziemlich schmackhafte Speisekarte, sondern Kurse an der VHS hier in Odelzhausen. Die hat ihr neues Programm fürs Frühjahr und den Sommer veröffentlicht. Aber nicht nur für den Gaumen sind Kurse mit dabei. Auch Geschichtsinteressierte kommen auf Ihre Kosten, zum Beispiel bei einem Vortrag über die Geschichte des Landkreises. Natürlich gibt es aber auch wieder Gesundheitskurse oder Sprachangebote. Ganz wichtig ist nur – damit das Angebot künftig auch so vielfältig bleibt, muss es auch gebucht werden. Den Link zum neuen Programm findet ihr hier.