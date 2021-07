In weniger als einer Woche öffnet die Bäckerei Bihler ein letztes Mal ihre Türen – Anfang August schließt die Traditionsbäckerei hier in Olching für immer. In drei Jahren wäre er sowieso in Ruhestand gegangen, so Inhaber Josef Bihler – durch gesundheitliche und persönliche Gründe schließt er den Familienbetrieb nun früher. Trotzdem habe er es sich nicht leichtgemacht. Das Grundstück ist bereits verkauft – dort sollen wohl Wohnungen entstehen.