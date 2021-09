Der Brand der 300 Jahre alten Eiche am Golfplatz in Olching war wohl Brandstiftung. Der Golfclub ist deshalb entsetzt und hat nun eine Belohnung von 2500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die helfen, die Täter zu finden. Der Baum musste im Zuge der Löscharbeiten gefällt werden. Am Montagmorgen war die Feuerwehr zu der brennenden Eiche gerufen worden. Ausgelöst wurde der Brand wohl durch ein Lagerfeuer.