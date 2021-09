Olching: Bier selbst zapfen auf dem Gut Graßlfing

Wie schenkt man noch mal ein Weißbier richtig ein? Glas ausspülen, schräg stellen und den Hopfensaft rein fließen lassen – nicht zu schnell und nicht zu langsam. Wer da noch Übung braucht, kann das jetzt ausprobieren hier im Biergarten am Gut Graßlfing. Da gibt es jetzt eine mobile Zapfanlage, an der sich die Gäste selbst ihr Bier zapfen können. Zahlen geht ganz einfach mit aufladbarer Chipkarte, abgerechnet wird nach Milliliter. Wer beim Einschenken also noch ein bisschen Übung braucht und am Ende viel Schaum schlucken muss, zahlt dafür immerhin auch weniger.