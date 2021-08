Filmgenuss in einem ganz besonderen Ambiente. Das geht heute Abend in der Braumanufaktur hier in Olching. Welcher Film gezeigt wird, das verrät Organisator und Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi aus Rücksicht auf die Kinos aber noch nicht. Wenn’s nicht regnet, gibt es den Film unter freiem Himmel im Biergarten der Braumanufaktur zu sehen. Der Biergarten hat ab 16 Uhr geöffnet, der Film beginnt mit dem Einbruch der Dunkelheit gegen halb neun. Der Eintritt ist frei.