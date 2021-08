Golfspielen ist nur etwas für gut gekleidete Erwachsene? Weit gefehlt. Das will der Förderverein ForeYouth beweisen und längt Kinder und Jugendliche zu einem Golfschnuppertraining hier in Olching ein. Dieses findet am Sonntag statt, geht über vier Stunden und ist kostenlos. Jeder zwischen 9 und 14 Jahren kann teilnehmen und mal selbst den Golfschläger schwingen. Die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt. Eure Kinder könnt Ihr noch bis Freitag per E-Mail an info@foreyouth.de anmelden.