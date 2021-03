Messerangriff auf einem Supermarktparkplatz in Olching. Zwei Frauen wurden dabei gestern verletzt. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Ein Opfer ist dessen Frau. Die Verbindung zum zweiten Opfer ist unklar. Die Ehefrau erlitt Schnittwunden im Gesicht, das andere Opfer an Hand und Hals. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise, um den genauen Sachverhalt aufklären zu können.