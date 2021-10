Olching: Nachwuchs-Motorradrennfahrer bereiten sich auf ADAC Bayerncup vor

Das Saisonende steht vor der Tür, aber hier beim Motorsportclub Olching wird noch mal Vollgas gegeben. Am Samstag findet hier der letzte Vorlauf zum ADAC Bayerncup statt. Dabei treten die Nachwuchs-Motorradfahrer aus Landshut, Abendsberg und München gegen die Gastgeber aus Olching an. Nach der Vorbereitung am Vormittag startet das Rennen um 14 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Tickets gibts vor Ort. Am Sonntag gibts dann das nächste Motorradrennen mit dem Vorlauf zum Speedway Team Cup. Hier ist der Start ebenfalls um 14 Uhr, die Tickets gibts für 16 Euro.