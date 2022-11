Olching: Polizei sucht Zeugen nach Gewalt vor Disko

Die Polizei in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck sucht nach einem eskalierten Streit vor einer Disco nach Zeugen. Am frühen Samstagmorgen war dabei ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach drei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise und Fotos aus der Tatnacht.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1 Tatverdächtiger mit südländischem Aussehen, ca. 20 – 30 Jahre alt

2 Tatverdächtige mit blonden Haaren, ca. 18 – 21 Jahre alt

Die Kripo Fürstenfeldbruck bittet um aktive Mithilfe. Solltet ihr Foto-, Video- oder Audioaufnahmen in der Disko „MEC“, bzw. in der unmittelbaren Umgebung des Geschehens am Abend des 04.11.2022 auf 05.11.2022 gemacht haben, bittet die Polizei, diese über ein Medienportal zur Verfügung zu stellen.