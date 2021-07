Ob Harve, Klavier, Geige, Schlagzeug – egal. Wenn ihr oder eure Kinder mal ein Instrument ausprobieren wollt, dann könnt ihr das hier in der der Musikschule die blaue Insel in Olching tun. Die bietet jetzt zwei Schnupperwochenenden an. Einmal Ende Juli und einmal im September – dann dürfen alle auch ohne Vorkenntnisse mal in die Tasten hauen und darauf lospielen. Und das völlig kostenlos.

Einen Termin könnt ihr bei Ela Marion vereinbaren:

fon: 08142-291 85 31

mail: office@ela-marion.com