Olching: Stadt kämpft um Paketboten

Olching kämpft um seinen Hermes-Paketboten Evgheni – der kümmert sich seit Jahren um die Pakete der Olchinger und gehört quasi zur Stadtfamilie. Jetzt fährt aber eine andere Firma die Bestellungen in der Stadt aus – Evgheni musste nach Augsburg. Das will man hier in Olching aber verhindern. Zahlreiche Bürger haben schon eine E-Mail an Hermes geschickt, dass Evgheni doch wieder nach Olching zurückkehren kann – unter anderem die TOP FM Hörer Chris, Susi und Wally. Denn Evgheni sei der verlässlichste und freundlichste Paketbote, den es gebe.