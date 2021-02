Die Stadtwerke Olching sind vom Energieverbraucherportal erneut als Top Lokalversorger in ihrem Versorgungsgebiet ausgezeichnet worden – und zwar für die Sparten Strom, Gas und Wärme. Im Fokus stehe immer der Kunde, sagt Bereichsleiter Gfüllner. Der Preis sei eine besondere Auszeichnung, nehme die Stadtwerke aber auch weiter in die Verantwortung. Besonders das Preis-Leistungsverhältnis sei bei den Stadtwerken besonders gut, so das Energieverbraucherportal.