Olching: Stadtwerke warnen vor Betrügern

Die Stadtwerke Olching warnen derzeit vor betrügerischen Anrufen. Mehrere Bürger hätten sich an die Stadtwerke gewandt. Demnach würden die Betrüger den Menschen einen Stromtarifwechsel nahelegen, weil sie dadurch viel Geld sparen könnten. Bei dem Gespräch würden die Betrüger auch zum Vertragsabschluss drängen und Einsicht in die letzte Rechnung verlangen. Die Stadtwerke warnen davor Kundendaten und persönliche Angaben an Dritte weiterzugeben. Im Fall eines Anrufes solle man das Kundencenter der Stadtwerke kontaktieren.