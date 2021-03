Weil er die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt hat, ist ein Lkw-Fahrer in Olching in eine Bahnbrücke gekracht. Dabei wurde der Mann am Freitag leicht verletzt. Bevor er ins Krankenhaus ging, kümmerte er sich aber noch um seine besondere Ladung. Zusammen mit einer Passantin rettete er Fische aus geladenen Aquarien. Die Bahnbrücke wurde beschädigt, aber die Strecke für Güterzüge konnte nach einigen Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.