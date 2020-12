Olching: Weihnachtsdeko im Lagerverkauf

Die Christkindlmärkte sind überall abgesagt – also wo bekommen wir noch schöne Christbaumdekoration oder andere Weihnachtsartikel her? Zum Beispiel in Olching im Christkindlmarkt Outlet. Das ist in der Lagerhalle am Ilzweg hinter dem S-Bahnhof und bietet dort alle Sachen an, die wir ansonsten an Christkindlmarkt-Buden finden. Zum Beispiel Schneekugeln, Nussknacker oder auch Räuchermännchen. Die Inhaber hatten das Lager aufgemacht, nachdem klar war, dass sie ihre Stände heuer nicht mehr aufbauen können. Geöffnet haben sie noch bis zum 23. Dezember, immer von Montags bis Samstags.