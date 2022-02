OlchingCard jetzt auch als App!

Lokal einkaufen, die Geschäfte vor Ort unterstützen. Damit das klappt, sind einige Gemeinden hier in Oberbayern kreativ geworden. Schon seit einigen Jahren gibt es deshalb hier in Olching die OlchingCard, mit der man Bonusguthaben in lokalen Geschäften sammeln und einlösen kann. Jetzt hat die Stadt die Bonuskarte auf das nächste Level gehoben: Ab sofort ist die OlchingCard auch als App erhältlich. Neben den normalen Funktionen findet man dort dann noch einen Überblick über alle Partner, weitere Sammelpässe und einen Eventkalender. Alle Infos findet ihr hier.