Olchinger Braumanufaktur startet eigene Anlage

Heute ist der Tag des Deutschen Bieres.Und pünktlich dazu wurde in unserer Heimat jetzt eine neue Brauanlage eingeweiht – und zwar im Gut Graßlfing im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Olchinger Braumanufaktur freut sich, dass die Bierspezialitäten jetzt nicht nur in Olching entwickelt, sondern endlich auch hier in der eigenen Anlage gebraut werden. Zur Inbetriebnahme habe man sich für ein klassisches Märzen entschieden, heißt es. In einigen Wochen wird der erste Sud dann von Hand in Sonderflaschen abgefüllt. Er kann schon ab heute in der Brauerei vorbestellt werden.