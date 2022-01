Olchinger Braumanufaktur sucht Kleinanleger für zweites Crowdfunding

Geld reinstecken, Bier rausbekommen. So funktioniert das Crowdfunding bei der Braumanufaktur hier in Olching. Schon vor gut einem Jahr hat die Brauerei Geld von Kleinanlegern für ihre Projekte gesammelt, jetzt geht die Aktion in die nächste Runde. Unter dem Motto “Happy New Beer” kann man auch mit einem kleinen Beitrag den Weiterbetrieb der Privatbrauerei sichern. Die Brauer versprechen eine Rendite von bis zu sieben Prozent. Ausgezahlt wird die in Form von Genussscheinen. In das Olchinger Bier investieren kann man ab morgen hier.