Olchinger Verein sammelt Weihnachtspakete für Rumänien

Hoffnung schenken und Kinderaugen zum Leuchten bringen. Das will der Verein “Hoffnung für eine neue Generation” hier in Olching auch in diesem Jahr wieder erreichen. Der Verein sammelt wieder Weihnachtspakete für arme Familien in Rumänien. Gesucht werden Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung, Schuhen und Spielsachen. Abgeben könnt ihr die Pakete am 11. November von 17 bis 19 Uhr und 13. November von 10 bis 13 Uhr bei XHOPE in der Roggensteiner Str. 17, 82140 Olching.

Folgende Sachen werden gesucht:

Zucker, Mehl, Margarine, Wurst- und Fleischwaren, Käse, Reis, Öl Nusscreme, Honig, Kaffee, Kaba, Tee, Gewürze, Soßenpulver, Schokolade, Kekse, Bonbons, Lutscher, Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Creme, Kamm, Waschlappen, Handtuch, Malstifte mit Malblock, Auto, kleine Puppe, Puzzle

Wichtig! Die Lebensmittel müssen mindestens bis zum 31. Dezember 2022 haltbar sein.