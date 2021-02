Olivia Newton-John veröffentlicht neuen Song mit ihrer Tochter

Olivia Newton-John ist in „Grease“ zum Star geworden und hat als Sängerin zahlreiche Hits gehabt – dann ihre Musikkarriere aber eigentlich an den Nagel gehangen. Bis jetzt – mit ihrer Tochter Chloe hat sie nun einen gemeinsamen Song veröffentlicht – „Window in the Wall“ heißt er.

Eine wunderschöne Ballade, die Olivia in einer schwierigen Zeit veröffentlicht. Denn sie kämpft aktuell zum dritten Mal gegen Brustkrebs – wir wünschen Ihr alles Gute. Den Song könnt Ihr Euch in voller Länge auf unserer Homepage anhören.

Hier könnt Ihr Euch den ganzen Song anhören: