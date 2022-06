Olympia Skistation wird zum Containerpark

Die Skistation in Garmisch-Partenkirchen wird während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau zum Container Gefängnis. Insgesamt wurden 260 Container aufgestellt, in Arrestzellen für bis zu 150 potenzielle Straftäter eingerichtet wurden. Zusätzlich sollen auch dauerhaft Richter und Staatsanwälte vor Ort sein, die ihre Büros ebenfalls in den Containern haben. Laut der Polizei sind alle Hafträume klimatisiert, es gibt Decken und Matratzen und zu jeder Zeit können Angehörige oder Rechtsanwälte verständigt werden.