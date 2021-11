Online-Wanderführer für Poing

Traumhafte Ausblicke auf die Berge, wunderschöne Naturschutzgebiete, ein Klima-Lehrpfad und ein riesiger See. Wer in der Schotterebene von Poing Wandern geht, bekommt einiges zu sehen. Und der Buchautor und Frischluft-Fan Hebert Rauch hier aus dem Ort, hat jetzt 15 abwechslungsreiche Wandertouren zusammengestellt. Und die kann jeder ganz kostenlos ansehen. Entweder auf der Homepage der Stadt oder direkt in der beliebten Komoot App. Dort muss man einfach das Gratis-Paket „Ebersberg“ freischalten und kann die Touren dann mit GPS-Navigation abwandern.